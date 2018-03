Robur Siena, Mahrous: "Le sconfitte di Pisa e Livorno fanno piacere"

Fonte: TuttoC.com

Amir Mahrous, difensore italo-egiziano della Robur Siena, ha commentato l'attuale primo posto dei bianconeri a Studio Robur, come riporta SienaClubFedelissimi: "Le sconfitte di Pisa e Livorno ci hanno fatto piacere. Con i nerazzurri adesso c'è un bel distacco, i labronici hanno ancora una partita in più da giocare ma noi pensiamo alla nostra strada. Se poi continueranno con questo andamento, ben venga. Certo è che non me l'aspettavo il calo del Livorno. Adesso pensiamo alla Viterbese: sarà una gara difficile, da affrontare con il coltello tra i denti. Dobbiamo cercare di fare tre punti in ogni modo perché il prossimo sarà un turno pieno di scontri diretti che possono cambiare la classifica".