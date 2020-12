Rocchi sul VAR in Serie B: "Non credo ci sarà nel girone di ritorno. Ma ai play off sì"

Intervistato da Radio Rai l’ex arbitro Gianluca Rocchi ha parlato anche dell’introduzione del VAR in Serie B spiegando che sarà implementato solo dal prossimo anno: “Il VAR in Serie B dovrebbe arrivare la prossima stagione, non credo arriverà per il girone di ritorno. Ci sarà invece per i play-off. - conclude Rocchi - In Serie B aiuterà moltissimo gli arbitri, lo so per esperienza personale”.