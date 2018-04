Roma, Monchi: "Liverpool? Non ci pensiamo, ma miracolo possibile"

Le sue parole a Premium

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Monchi, direttore sportivo della Roma, prima della gara col Chievo è intervenuto al microfono di Premium Sport: "Le scelte di Di Francesco? Dobbiamo dimenticare fino al 90' la partita di ritorno contro il Liverpool, con il Chievo è importante per il campionato, dobbiamo arrivare tra le prime quattro quindi dobbiamo vincere. Le scelte di Di Francesco sono normali, logiche. Le critiche a Di Francesco? Noi siamo in semifinale per le decisioni del mister, lo dico nuovamente. Non è facile giocare contro il Liverpool ma penso che la partita di martedì sia difficile da analizzare, credo che non dobbiamo più guardare indietro ma solo avanti, sappiamo ciò che dobbiamo fare. Motivazioni per la rimonta? Sì, dobbiamo ripartire dagli ultimo 10' di Liverpool, se fosse finita 5-0 eravamo morti, invece ora possiamo fare il miracolo, dobbiamo crederci"