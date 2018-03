Rovini di nuovo in campo 116 giorni dopo. La Pro ha un'arma in più

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gianluca Grassadonia ha un'arma in più a disposizione per lo sprint salvezza. Si tratta di Emanuele Rovini, attaccante classe '95 tornato in campo contro il Foggia nella serata di ieri dopo ben 166 giorni ai box per un infortunio rimediato nell'ottobre scorso a causa di "una lesione di 2°/3° grado del retto femorale della gamba destra" che avrebbe dovuto tenerlo fermo solo per due-tre mesi e che invece ne ha richiesti ben cinque prima di tornare a disposizione del suo allenatore. Il numero 11 dei bianchi ieri ha tenuto il campo per tutta la gara dimostrando che i problemi sono ormai passati, anche se la condizione non è ancora al meglio e che è pronto a riprendere da dove aveva lasciato per contribuire alla salvezza dei piemontesi.