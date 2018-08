Rozzio: "Avevo firmato con la Juve Stabia, ma tutto è saltato"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L'ex difensore della Reggiana Paolo Rozzio ha parlato ai microfoni di Tuttoc.com del fallimento del club emiliano e del suo futuro: “Abbiamo finito il 3 di giugno con i quarti di finale a Siena poi abbiamo passato un periodo veramente pesante perché la Reggiana è fallita esattamente dopo un mese. Per una decina di giocatori è stato un colpo durissimo, perché ci siamo ritrovati per strada senza una squadra e stiamo tutti aspettando una chiamata. Personalmente ho avuto diverse richieste, sopratutto contatti con la Juve Stabia. Anzi avevo già firmato un pre-contratto e dovevo fare le visite mediche, poi in 24 ore tutto è stato annullato. È stata una bella batosta, non me lo aspettavo. Adesso si stanno muovendo altri fronti e sono sempre in attesa. - continua Rozzio - Ritorno alla Reggiana? Ho parlato anche con loro, quest’ultima vorrebbe tenermi, ma scendere di categoria non è facile e non è la mia aspirazione quindi spero che in questi giorni spunti qualcosa di concreto”.