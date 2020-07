Salenitana, tris di obiettivi sul mercato: Ranieri, Taugourdeau e Pettinari

vedi letture

Salernitana già attiva sul mercato per trovare i tasselli giusti per la prossima stagione. Come riporta TuttoSalernitana sono già tre gli obiettivi emersi per il club del presidente Lotito. Uno per reparto. Iniziando dalla retroguardia piace Luca Ranieri, centrale difensivo della Fiorentina attualmente in prestito all'Ascoli, mentre per centrocampo e attacco si guarda in casa Trapani con Anthony Taugourdeau e Stefano Pettinari che potrebbero essere facilmente raggiungibili qualora il club siciliano non dovesse riuscire a salvarsi al termine dell'attuale stagione.