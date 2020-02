Salernitana, a caccia del poker casalingo per sognare la Serie A

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Il posticipo di lunedì contro il Trapani avrà, per la Salernitana, un duplice "sapore". Da una parte quello solito dei tre punti, utili in questo caso per rimanere agganciati al treno dell'altissima classifica, dato che il secondo posto alle spalle dell'inarrestabile Benevento di Inzaghi, dista appena due lunghezze.

Dall'altra, però, la sfida contro gli uomini di Fabrizio Castori potrebbe concedere alla compagine oggi allenata da Gian Piero Ventura di eguagliare un piccolo ma importante record, ovvero quello dei quattro successi casalinghi consecutivi. Un risultato questo, che manca dalla stagione 2018/2019 quando la Salernitana allora nelle mani di Stefano Colantuono mise al palo Hellas Verona, Perugia, Livorno e Spezia.

A differenza di quella stagione, però, la Salernitana di oggi punta quantomeno alla zona playoff, per continuare a coltivare il sogno Serie A. Quella del 2018/2019 ebbe invece il picco di rendimento proprio in occasione di quel poker dato che, a fine stagione, mantenne la categoria solo tramite il playout superato contro il Venezia.