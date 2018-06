Salernitana, accordo per il rinnovo fino al 2020 di Colantuono

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, l'ex stella della Russia Andrej Kanchelskis dice la sua sulla politica ingaggi dei calciatori russi e su Aleksandr Golovin, obiettivo di mercato della Juventus: "Purtroppo in Russia si è persa la storia, la tradizione e il sistema per preparare...

Spagna, Lopetegui imbattuto ed esonerato: 0 sconfitte in 20 gare da ct

Olympiacos, ha firmato l'attaccante ex Leganes Guerrero

Chelsea, accelerata per il giovane talento Grealish: pronti 40 milioni

Buyo contro Rubiales: "Non ha esperienza, esonero Lopetegui insensato"

Siviglia, Marchena in prestito alla Nazionale spagnola

West Ham, affare da 22 milioni di sterline col Tolosa per Diop

Liverpool, per la porta si pensa allo svedese Olsen

Benfica, il paraguaiano Balbuena obiettivo per la difesa

Via al Mondiale, L'Equipe in prima pagina: "Ballando con gli zar"

Ecco Hierro per la Spagna, AS: "Con facce di circostanza"

Il Mirror, Mourinho sull'Inghilterra: "You're the special ones"

Sporting Lisbona, A Bola: "Presente e futuro in discussione"

Potrebbe arrivare nel giro di poche settimane l'ufficialità del rinnovo con la Salernitana del tecnico Stefano Colantuono . Come scrive Il Mattino quest'oggi le parti hanno trovato un'intesa, non solo sul piano economico, ma anche su quello progettuale, compresa la parte legata allo sviluppo delle strutture sportive, oltre a quello del mercato. A breve dunque l'ufficialità del rinnovo fino al 2020.

