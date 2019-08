Salernitana, addio con Pucino: il difensore firma un biennale con l'Ascoli

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Il difensore Raffaele Pucino (28) non è più un calciatore della Salernitana. Ieri sera, dopo aver assistito alla partita di Coppa Italia in tribuna assieme a Valerio Mantovani e Alessio Cerci, l'ex capitano dei granata ha avuto un breve confronto con la società che ha dato l'ok per il trasferimento a titolo definitivo. Manca soltanto l'ufficialità, ma secondo quanto raccolto da tuttosalernitana.com Pucino firmerà a breve un contratto biennale con l'ambizioso Ascoli del direttore sportivo Tesoro, suo estimatore sin dai tempi del Vicenza. Una partenza inaspettata, soprattutto perchè Pucino era stato uno dei pochi a salvarsi in questo biennio decisamente negativo. La scelta è stata di mister Giampiero Ventura, convinto che bisogna costruire un gruppo nuovo per cancellare le scorie del passato. Certo che le prestazioni di Karo e l'assenza di un esterno destro di ruolo al 12 agosto vanno in controtendenza con questa operazione in uscita. Pucino, tra l'altro, aveva da poco rinnovato per altre due stagioni rifiutando offerte anche più vantaggiose dal punto di vista economico.