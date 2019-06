© foto di Nicola Ianuale/tuttoSalernitana.com

Dopo il brutto incidente di ieri con il pesante alterco con i tifosi, il portiere della Salernitana Alessandro Micai sta valutando se adire le vie legali, come confermato dall’agente Graziano Battistini sulle colonne del quotidiano “Il Mattino” oggi in edicola: “Credo che sia un’occasione importante per tutta Salerno di prendere coscienza di un atto vigliacco da parte di pochissimi imbecilli che infangano una tifoseria leale come quella granata – ha detto Battistini -. E’ una cosa vergognosa che non deve passare sottaciuta, a tarallucci e vino. Nessuno ha diritto di muovere le mani addosso ai calciatori, non esiste al mondo. Va bene dire ‘sei scarso’ ma che nessuno si permetta di alzare un dito su ragazzi che fanno il loro mestiere e che non rubano niente a nessuno. Ognuno si deve prendere le proprie responsabilità. Spero che la Salernitana prenda una posizione. Micai ha preso un pugno in faccia che gli ha rotto anche gli occhiali. Spero che il responsabile – uno, due o cinque – paghi e non la passi liscia. Micai sta attendendo posizione da parte della società prima di sporgere denuncia”.