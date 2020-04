Salernitana, ag. Rosina: "Poteva far comodo a Ventura. Ora avrà delle ripercussioni"

Fabrizio Rosina, fratello e agente di Alessandro Rosina, ha fatto a TuttoSalernitana.com il punto della situazione sul trequartista, ormai fuori rosa dallo scorso giugno e impossibilitato anche a svolgere il ritiro assieme ai compagni, su indicazione del tecnico Ventura: “Alessandro poteva starci benissimo in questa Salernitana e poteva offrire un contributo, fermo restando che la stagione dei granata è più che positiva. La società, di comune accordo con il tecnico, ha ritenuto Rosina non parte integrante del progetto targato Ventura e abbiamo accettato dignitosamente queste scelte. Il contratto scadrà il prossimo 30 giugno, mi dispiace che il calciatore non abbia potuto dare una mano ai compagni”.

Vero che non avete accettato la risoluzione del contratto?

“Con Fabiani ho avuto diversi colloqui e stavamo trovando anche la giusta quadratura del cerchio, ma tra cavilli legali e tante altre cose non siamo riusciti a firmare un accordo. Posso dire che con la dirigenza i rapporti sono stati sempre cordiali. Comprendo le esigenze e le motivazioni che spingevano la Salernitana a risolvere il contratto, la stessa Salernitana però sa bene che io avevo il compito di tutelare il contratto. Alessandro era favorevole a venire incontro alla proprietà, occorreva equilibrio”.

Quale sarà il futuro di Rosina?

“E’ inevitabile che ci saranno delle ripercussioni, quando stai fermo per un anno e non sei giovanissimo senza dubbio le possibilità di trovare società disponibili ad un tesseramento non sono le stesse di un atleta di 20 anni. Il rammarico è tanto, non ci nascondiamo, ma se la Salernitana ha ritenuto concluso in ciclo lavorativo dell’atleta devi soltanto prendere atto e andare avanti. Per le qualità tecniche, per la maturità e per il suo ruolo all’interno dello spogliatoio poteva far comodo a Ventura, ma non serve fare processi”.