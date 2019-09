© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalle pagine di TuttoSalernitana.com arrivano alcune dichiarazioni di Fabrizio Rosina, fratello e agente di Alessandro attaccante della Salernitana: "Alessandro ha rispettato la scelta della società di essere considerato un epurato e di non rientrare nei progetti tecnici. Allo stesso tempo la dirigenza ha capito la decisione di Alessandro di non rescindere e quindi di rispettare il contratto che lo lega alla Salernitana in virtù delle considerazioni espresse e manifestate già all’inizio del calciomercato".