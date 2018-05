Salernitana, ag. Sprocati: "Andrà via. Radunovic in B solo a Salerno"

© foto di Federico De Luca

Sirene dalla Serie A per Mattia Sprocati, esterno offensivo della Salernitana nel mirino di Parma e Sassuolo. Ne ha parlato a ottopagine il suo agente Mario Giuffredi: "Sprocati andrà via, credo che dopo la buona stagione disputata a Salerno sia giusto dargli l'opportunità di esprimersi nella categoria superiore. Abbiamo già parlato con diverse società, quando in una piazza importante come quella granata ti esprimi ad ottimi livelli credo che meriti il salto di categoria. Radunovic? Stiamo facendo una serie di valutazioni, è tutto ancora prematuro. Con Lotito abbiamo fatto quattro chiacchiere, ma una cosa è certa: se Radunovic decidesse di restare ancora in serie B lo farebbe solo per la Salernitana, un riconoscimento doveroso nei confronti della piazza e dei buoni rapporti che abbiamo con tutti a Salerno. So che anche Memushaj è un giocatore che piace molto a Colantuono, lo avrebbe già voluto nel mercato di riparazione a gennaio. Molto dipenderà dai progetti del club, ma mi pare che quest'anno siano ambiziosi. C'è tempo, Fabiani sa quali giocatori abbiamo in procura".