Salernitana, ai dettagli per Tutino: prestito con diritto di riscatto. Decide il Napoli

vedi letture

Si è appena concluso a Roma l'incontro tra Claudio Lotito e l'entourage di Gennaro Tutino, attaccante che piace moltissimo al direttore generale Angelo Fabiani e che alzerebbe in modo indiscusso il tasso tecnico della rosa. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di TuttoSalernitana, è stato raggiunto definitivamente l'accordo tra le parti: la Salernitana lo rileverebbe in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Va sottolineato che, nel summit odierno, non si è parlato assolutamente dell'intervento della Lazio per facilitare l'operazione: si tratterebbe di un investimento concreto, corposo, per acquisire il cartellino e le prestazioni di un elemento con enormi margini di crescita e che può fare la differenza in questa categoria come già dimostrato tra Cosenza ed Empoli. Il giocatore è d'accordo su tutto: non vede l'ora di aggregarsi al ritiro di Sarnano e, dipendesse da lui, firmerebbe il contratto già in serata. La fumata bianca, però, non arriverà prima di metà settimana. A breve il procuratore aggiornera' il Napoli e proverà a capire quali siano le intenzioni del club azzurro: non è affatto improbabile che De Laurentiis accetti solo ottenendo il diritto di controriscatto, un dettaglio comunque eventualmente superabile. Prima di ufficializzare, dunque, i vari Buongiorno, Capezzi, Laribi e Kupisz, dunque, la Salernitana vuole chiudere per l'attaccante. Solo successivamente sarà migliorata una rosa largamente incompleta e che è partita per il ritiro con un manipolo di giovani e tanti giocatori destinati ad altri lidi.