Salernitana, Akpa Akpro: "Felice per il gol, ora i tifosi sono con noi"

Jean Daniel Akpa Akpro

Al termine del successo della Salernitana sul Cosenza per 2-1 è intervenuto ai microfoni di Dazn il centrocampista granata Jean Daniel Akpa Akpro, autore del definitivo 2-1: "Tutta la squadra corre, abbiamo fatto una bella partita. Abbiamo dato tutto, anche se nel secondo tempo hanno cambiato sistema ed era più difficile per noi. L'importante sono i tre punti. Come mi sento? Mi sento bene e libero, spero di continuare così e fare un buon campionato con la Salernitana. Sono contento del primo gol con la Salernitana, per me, i miei bambini, i tifosi e l'allenatore. Abbiamo fatto due partite buone e ora i tifosi sono con noi, questo è bellissimo. In noi non è cambiato niente, adesso capiamo tutto del mister ed è più facile. Quarto posto? Non voglio parlare, vediamo alla fine".