Salernitana, amarezza Ventura: "L'obiettivo non è la serie A"

Giampiero Ventura

© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Un’altra sconfitta: la seconda di questo mese. Un mese, quello di ottobre, in cui la Salernitana ha portato a casa soltanto 2 punti, frutto dei pareggi con Frosinone e Perugia. Mister Giampiero Ventura ha analizzato la partita ai microfoni dei colleghi di OttoChannel: “Abbiamo regalato i primi quindici minuti al Pisa. E' una sconfitta che ci deve far riflettere: nelle prossime partite dovremmo mettere in campo umiltà e grinta. L'emergenza infortuni ci sta penalizzando, ma non è stato il vero problema oggi. E', secondo me, soltanto un problema di mente, di approccio. Il campionato è lungo e giocheranno tutti: al momento non possiamo puntare su Gondo, è un calciatore che fino all'anno scorso giocava in C, stasera ha fatto il suo esordio in Serie B. Ha tante qualità e margini di crescita e avrà tutto il tempo per dimostrarlo. In questo momento non bisogna parlare dei singoli, ma della squadra. Calaiò? Ripeto non parlo del calciatore, ma dell'intera rosa. E poi non gioca nemmeno più. Sennò in rosa c'è anche uno come Rosina. Fidatevi, non funziona così. Sabato, quasi sicuramente, nessuno degli infortunati riuscirà a recuperare Dziczek? Doveva giocare, poi abbiamo saputo che il Pisa aveva cambiato modulo e non c'erano più i presupposti. E' un ragazzo giovane, non bisogna mettergli pressione. Quello che conta è interrogarci e capire chi siamo e cosa vogliamo diventare: se eravamo arrivati ad un passo dalla vetta lo dovevamo al lavoro, all'umiltà e alla voglia di imparare, dobbiamo ritrovare queste caratteristiche per raggiungere il nostro obiettivo che non è la serie A".