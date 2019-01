Salernitana, Anderson: "Spero di trovare sempre più spazio"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Djavan Anderson, intervenuto al termine della vittoria contro il Palermo ai microfoni fi di TeleColore, ha rilasciato queste dichiarazioni: "Sappiamo di avere una squadra forte. Purtroppo nell’arco di una stagione ci sono momenti positivi e momenti un po’ più difficili. Stasera abbiamo fatto molto bene e dobbiamo andare avanti così contando sull’apporto di tutti: di qui in avanti ogni singolo calciatore è fondamentale per dare un apporto alla squadra. Stiamo migliorando ma a mio avviso possiamo ancora crescere tanto. Non sono molto abituato a giocare sulla trequarti ma è un ruolo che mi piace perché posso esprimere le mie qualità. Quando vengo chiamato in causa cerco sempre di dare il massimo per dare il mio contributo alla squadra. Spero di riuscire a trovare sempre più spazio e togliermi belle soddisfazioni con questa maglia".