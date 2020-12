Salernitana, Anderson: "Voglio fare bene qui. Siamo un bel gruppo, grande vittoria"

vedi letture

André Anderson dopo la vittoria conquistata in casa del Venezia, ha parlato in conferenza stampa: "Sono molto contento perché penso che la squadra abbia fatto una grande partita. Personalmente devo migliorare ancora tanto e so che posso farlo solo allenandomi al massimo giorno per giorno. Il mister dà tanta fiducia, sia a me che ai miei compagni, e questo è molto importante. Siamo un bel gruppo e lo stiamo dimostrando”, ha detto il giocatore della Salernitana che poi ha aggiunto: "L’anno scorso sapevo di non poter trovare molto spazio alla Lazio, ma ho deciso di rimanere lì appositamente per apprendere il più possibile da giocatori molto forti. Quest’anno voglio far bene con la Salernitana, giocando il più possibile nei ruoli che il mister riterrà di volta in volta più congeniali alle mie caratteristiche”.