Nella.foto Giannetti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Salernitana, pronto il doppio colpo. La società e la dirigenza hanno concluso l'affare Niccolo' Giannetti (28): arriva a titolo definitivo dal Cagliari e firmerà un contratto biennale con opzione per una terza stagione. Contestualmente trattativa a sorpresa: possibile ritorno di Sofiane Kiyine, ancora non è dato sapere se tramite Lazio o direttamente dal Chievo. "Qualcosa c'è" conferma la proprietà. Si tratta anche con Alessio Cerci e Matteo Bianchetti, fatta per Cristiano Lombardi. Lo riporta Tuttosalernitana.com