Salernitana, arriva Tutino. A fine anno può diventare tutto granata per 5 milioni

vedi letture

La Salernitana ha finalmente chiuso la trattativa con il Napoli per Gennaro Tutino. L’attaccante ieri sera è infatti arrivato in città e nella giornata di oggi si sottoporrà alle visite mediche per poi firmare il contratto che lo legherà al club campano. Il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in caso di promozione in Serie A, fissato a cinque milioni, mentre per Tutino è pronto un triennale a partire dal 2021 come riporta il Corriere dello Sport.