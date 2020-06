Salernitana, arrivano conferme sui rinnovi di contratto di Mantovani e Heurtaux

La Salernitana nelle prossime settimane dovrebbe definire i rinnovi di contratto dei difensori Thomas Heurtaux e Valerio Mantovani. A confermarlo gli agenti dei due calciatori dalle colonne de Il Mattino. “Con Fabiani faremo una chiacchierata entro il fine settimana. – spiega Helga Leoni che assiste il francese - Il direttore sportivo ha sempre creduto nelle potenzialità del giocatore. Ventura è uomo di calcio, allenatore di lungo corso. Ci sono tutti i presupposti per ripartire insieme e ripartire bene”. “Siamo in attesa di un incontro con la Salernitana. - le fa econo Giovanni Ferro che cura gli interessi dell'italiano - Valerio spera fino all'ultimo istante di restare in granata, nella sua casa calcistica. Se ci sottoporranno una buona proposta, anche domani, il calciatore firmerà”. Per il primo si va verso un rinnovo annuale con opzione per il secondo anno, mentre il secondo dovrebbe firmare fino al 2024.