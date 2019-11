Salernitana- Ascoli, Ventura ne convoca 21 per la sfida di domani

© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Gian Piero Ventura ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Ascoli. Persiste l'emergenza che ormai accompagna i granata dall'inizio della stagione. Le assenze di Mantovani, Heurtaux e Dziczek non fanno più notizia, purtroppo però la febbre ha fermato anche Firenze, Giannetti e Jaroszynski. Difesa, dunque, completamente da inventare: in campo un giovane come Pinto e Billong che non ha mai giocato in questa stagione. Scelte obbligate, dunque, al punto che il tecnico ha pescato il baby Novella dalla Primavera. Si rivede in panchina Alessio Cerci. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Billong, Karo, Kalombo, Lopez, Pinto;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Di Tacchio, Kiyine, Lombardi, Maistro, Morrone, Novella, Odjer;

ATTACCANTI: Cerci, Cicerelli, Djuric, Gondo, Jallow.