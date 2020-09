Salernitana, asse col Genoa: Damonte, Curado e Calò nel mirino. Micai può partire

Un portiere, due difensori, due centrocampisti e un attaccante: sono questi i profili che la Salernitana, stando a quanto riportato da Il Mattino, ha intenzione di chiudere entro il termine di questa settimana. Tre di questi innesti dovrebbero arrivare dal Genoa: si tratta di Nicola Damonte, esterno che Castori ha già avuto sia a Cesena che a Trapani, il difensore Marcos Curado negli ultimi due anni a Crotone e Giacomo Calò, centrocampista rientrato dal prestito alla Juve Stabia. Sempre con il Grifone è in piedi l'operazione per Alessandro Micai: il portiere potrebbe essere acquistato dai liguri per poi essere girato in prestito al Lugano.