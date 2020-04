Salernitana, Aya: "Se i baristi tornano a lavoro, noi calciatori non dobbiamo far problemi"

Come riferisce tuttosalernitana.com, attraverso una diretta Instagram sul profilo ufficiale del club, è intervenuto il difensore della Salernitana Ramzi Aya: "In questi giorni, fatta eccezione per i telegiornali che ci aggiornano su quanto accade, ho preferito non guardare nulla, né sono tipo da Playstation. Approfitto del tempo libero per godermi la famiglia, al massimo guardiamo qualcosa di comico perché mi piace ridere ed è obbligatorio tenere alto il morale. Non sappiamo se e quando si riprenderà, ma se un barista dovrà ricominciare a lavorare non vedo perché noi calciatori dobbiamo farci problemi. Vorrà dire che ci alleneremo per una ventina di giorni, consapevoli che si scenderebbe in campo anche in infrasettimanale. Speriamo di sera, considerato che farà caldo. Il gruppo è composto da bravi ragazzi, in chat ci confrontiamo e tutti hanno voglia di riprendere a giocare qualora ci fossero le condizioni. Siamo una squadra forte e mi sono inserito bene, merito anche di mister Ventura che ha un modo di giocare completamente diverso rispetto a quello cui ero abituato. Ma mi adatto senza problemi, soprattutto in uno schieramento a tre. Tutto sommato credo di aver fatto delle buone partite e di essermi fatto trovare pronto quando chiamato in causa".

Si parla poi della tifoseria: "Venni da avversario ai tempi della Reggiana, andammo in svantaggio e guardavo la curva che veniva giù. Avere il tunnel degli spogliatoi nei pressi della Sud è qualcosa di impressionante: per noi e per gli avversari. Ci danno la giusta forza e ci piacerebbe vedere lo stadio pieno. Le porte chiuse sarebbero penalizzanti, con loro siamo più forti. C'è un coro che riproduco col tamburo qui a casa, ma ora non lo ricordo perché ho perso il ritmo. Prometto di cantarlo se le cose andranno bene. Prima di firmare con la Salernitana ho mostrato i video della curva a mia moglie, soprattutto quando la Salernitana era in serie A. Le ho detto: "Hai visto dove stiamo per andare?". Li apprezzo perché per strada ti fermano, ti fanno sentire importante, ma non sono mai invadenti".