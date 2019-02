Salernitana-Benevento, le formazioni: esordi per Lopez e Caldirola

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Per il derby campano contro il Benevento il tecnico della Salernitana Angelo Gregucci sceglie Jallow come unica punta supportato dalla coppia di Anderson (Djavan e André). Dietro solita difesa a tre con Casasola e Lopez esterni di centrocampo e in mezzo la coppia Minala-Di Tacchio. Cristian Bucchi risponde con il classico 4-3-3 che vede il neo acquisto Caldirola subito titolare a destra. In mezzo al campo Crisetig in cabina di regia. Tridente offensivo con Insigne e Improta al fianco di Coda. Queste le formazioni ufficiali:

Salernitana (3-4-2-1): Micai; Perticone, Migliorini, Gigliotti; Casasola, Minala, Di Tacchio, Lopez; A. Anderson, D. Anderson; Jallow. A disposizione: Vannucchi, Pucino, Bernardini, Mantovani, Di Gennaro, Vuletich, Rosina, Calaiò, Memolla, Schiavi, Orlando, Mazzarani. Allenatore: Gregucci

Benevento (4-3-3): Montipò; Caldirola, Antei, Volta, Letizia; Del Pinto, Crisetig, Buonaiuto; Insigne, Coda, Improta. A disposizione: Gori, Zagari, Di Chiara, Tello, Viola, Maggio, Tuia, Gyamfi, Goddard, F. Ricci, Asencio, Armenteros. Allenatore: Bucchi