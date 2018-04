Salernitana, Beni: "Pari meritato, altro piccolo mattone verso la salvezza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto Beni, allenatore in seconda della Salernitana, ha così analizzato a Sky Sport il pari contro la Cremonese: "Si tratta di un pareggio meritato. Abbiamo sofferto un po’ gli ultimi venti minuti in inferiorità numerica, ma credo che la squadra abbia dimostrato grande carattere. Non era facile portar via punti da Cremona. I ragazzi hanno dato una grande risposta anche sotto il profilo del gioco, creando diverse occasioni da gol e sbagliando un rigore. Con questo risultato abbiamo posto un altro piccolo mattone verso la salvezza. Era importante dare continuità agli ultimi risultati e ci siamo riusciti facendo una grande partita. Dispiace per il rigore sbagliato da Kiyine, ma sono ampiamente soddisfatto della sua prestazione e di quella di tutta la squadra”.