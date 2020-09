Salernitana, Billong verso l'Inghilterra: sono cinque i club interessati al francese

Secondo quanto raccolto da Teamtalk.com il futuro del difensore Jean-Claude Billong, classe ‘93, attualmente in forza alla Salernitana potrebbe essere in Inghilterra. Il francese, che non rientra nei piani del club campano, sarebbe infatti finito nel mirino di diversi club di Premier League come Crystal Palace, West Ham, West Bromwich, Norwich e Watford.