Salernitana, Bocalon al 45': "Dobbiamo restare concentrati fino alla fine"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Queste le dichiarazioni rilasciate da Bocalon a DAZN all'intervallo di Salernitana-Livorno: "Manca tanto, bisogna stare attenti perché sono partite difficili. Quando si gioca l'infrasettimanale bisogna stare sul pezzo fino alla fine, si sono visti molti risultati inaspettati in questi casi. È sempre bello segnare davanti ai nostri tifosi. Il secondo tempo va affrontato come fossimo zero a zero, con la stessa concentrazione della prima frazione. Le richieste che mi fa Colantuono? Nel calcio di oggi è così".