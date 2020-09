Salernitana, Bocchini: "Soddisfatti della prestazione"

Pareggio prezioso per una Salernitana sperimentale e ricca di assenze, che contro la Reggina riesce subito a reagire allo svantaggio trovando il gole del pari appena un minuto dopo con Casasola. Un risultato e una reazione che sono piaciuti a Riccardo Bocchini, viceallenatore di Castori, oggi squalificato. Queste le sue dichiarazioni nel postpartita raccolte da TuttoSalernitana.com: "Siamo soddisfatti dalla partita e della prestazione dei ragazzi. Giocare, e sfidare, una Reggina così tosta e preparata non è per nulla facile. Loro in questa sessione di mercato hanno acquistato dei calciatori di qualità, di grande esperienza e che sono stati anche la Serie A. Noi però, oggi, siamo riusciti a limitarli. Siamo partiti bene, abbiamo creato, e corso, tanto: sia nel primo tempo che alla fine del secondo abbiamo avuto le nostre occasioni, che non abbiamo sfruttato. Però nel complesso, ripeto, siamo soddisfatti. In questo momento la cosa più importante è il lavoro e la disponibilità, cosa che almeno fino ad oggi non è mai venuta a mancare. La gestione dei novanta minuti non può avere una lettura unica, anzi. Djuric è molto importante per noi perché ci dà diverse soluzioni e un buon equilibrio in campo. Gondo è entrato nel finale perché serviva freschezza e Tutino stava ancora bene. Lombardi avevamo l'idea di metterlo dentro, quando stavamo in svantaggio. Il gol del pari ha cambiato i nostri piani e non abbiamo voluto rischiare. Del mercato non dovete chiedere a me. La partita di Coppa Italia sarà importante soprattutto per quei calciatori che hanno giocato meno e devono mettere minuti nelle gambe. Il gol che abbiamo subito è nato da un'invenzione di un talento e non possiamo farcene una colpa. Il calcio è questo. Cicerelli è partito benissimo, siamo soddisfatti. Ci ha aiutato a creare un po' di squilibrio nella difesa avversaria. Ha fatto comunque un ottima partita".