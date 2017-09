Salernitana, Bollini: "Alla prima in casa voglio vedere lotta e fatica"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Alberto Bollini, tecnico della Salernitana, ha parlato alla vigilia della sfida di campionato contro la Ternana. Queste le sue parole, riportate dal sito ufficiale del club campano: "La squadra sta continuando ad allenarsi benissimo, ha una grande predisposizione al lavoro e un grande senso del gruppo. Veniamo dal pareggio di Venezia archiviato in maniera positiva soprattutto per l’atteggiamento mostrato e il senso della maglia. Domani affrontiamo un avversario che sa stare bene in campo e l’ha dimostrato alla prima giornata contro l’Empoli, dove l’indice di pericolosità ovvero le conclusioni a rete sono state più positive da parte della Ternana. Una squadra che sa giocare con grande temperamento e tenendo in considerazione questi aspetti vogliamo mettere in campo la positività del nostro lavoro ma soprattutto l’approccio e la simbiosi positiva che vogliamo fortemente con il nostro pubblico. Siamo alla prima in campionato all’”Arechi”, pretendo e sto cercando di trasmettere ai ragazzi non solo le varie condizioni calcistiche e le idee per affrontare al meglio questa partita ma anche quel senso di lotta e di fatica che la squadra deve avere nel suo Dna. Rodriguez e Kiyine hanno svolto ieri un lavoro defaticante ma solo oggi si approcceranno alla squadra mentre Di Roberto ha un giorno in più di allenamento con il gruppo. In estate hanno raccolto un minutaggio basso in partita e sarà necessario un po’ di tempo fisiologico per averli al meglio. La Ternana è una squadra che ha coraggio, idee e temperamento e contro l’Empoli ha saputo giocare a viso aperto. Hanno un reparto offensivo impostato su fisicità e una buna tecnica, una squadra che al di là del modulo sanno interpretare e cambiare il loro gioco. Dovremo essere bravi ad avere altrettanto coraggio e a far vivere le nostre idee”.