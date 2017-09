Salernitana, Bollini: "Non è mai facile inseguire quando si è in svantaggio"

© foto di Federico Gaetano

Alberto Bollini al termine del match tra Salernitana e Ternana è intervenuto ai microfoni di Telecolore: "Mi dispiace per i tifosi e per i giocatori che nel secondo tempo hanno lottato su tutti i palloni. Non è mai facile inseguire quando si è sotto, abbiamo subito troppo sulla corsia destra. Dal punto di vista emotivo è stata dura, da domani faremo un lavoro su chi non ha giocato e proveremo a correggere gli errori commessi".