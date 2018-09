Salernitana, buon test in amichevole contro l'Aic Equipe Campania

Salernitana-Equipe Campania 2-0

Agustin Vuletich

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Si è da poco conclusa l'amichevole pomeridiana tra la Salernitana e la rappresentativa Aic dell'Equipe Campania, terminata 2-0 peri i granata, vittoriosi grazie alla doppietta di Agustin Vuletich nella prima frazione. Test utile per gli uomini di Colantuono, autori di una buona prova al cospetto di un'Equipe gagliarda e ben messa in campo da mister Tudisco.

Due tempi da quaranta minuti al centro sportivo "Ultimo Minuto" di Battipaglia, dove la squadra granata scende in campo col 4-3-1-2 già ammirato a Lecce, con Orlando nelle vesti di rifinitore alle spalle della coppia Andrè Anderson-Vuletich. Presente in panchina al fianco di mister Colantuono anche il ds Fabiani. Inizio partita equilibrato tra le due compagini ma al 17' è Vuletich a sbloccare il risultato con un diagonale vincente che non lascia scampo al portiere ospite. Il centravanti argentino legittima poi il vantaggio al 28', quando incorna alla perfezione su un traversone di Casasola e sigla la doppietta personale. Nel secondo tempo calano i ritmi e l'Equipe riesce a tenere botta di fronte agli attacchi granata. Da segnalare nella ripresa soltanto il palo colpito dal giovane Andrè Anderson, dopo una doppia deviazione della difesa avversaria. Nessun cambio nella Salernitana, che si impone così per 2-0 e mette ulteriore benzina nelle gambe in vista del campionato. Ottime le prove di Vuletich, Migliorini, Pucino, Palumbo e Casasola.

TABELLINO

SALERNITANA-EQUIPE CAMPANIA 2-0

SALERNITANA (4-3-1-2): Vannucchi 6; Casasola 6.5, Mantovani 6, Migliorini 6,5, Pucino 6.5; Akpa Akpro 6, Palumbo 6, Mazzarani 6; Orlando 6; Vuletich 6.5, Andrè Anderson 6. A disp.: Lazzari, Di Battista, Galeotafiore, Sette, Iannone. Allenatore: Colantuono 6.5.

EQUIPE CAMPANIA (3-5-2): Lombardo 6 (dal 1' st. Esposito 6.5 (dal 21' st. Ferrieri 6)); De Muto 6 (dal 1' st. Di Costanzo 6), Gargiulo 6.5, Manneh 6; Filosa 6.5, Esposito 6.5, Dentice 6.5, Castiglione 6 (1' st. D'Anna 6.5), Longo 6; Scalzone 6.5, Coppola 6. A disp.: Esposito, D'Anna, Di Costanzo, Ruggiero, Ferrieri. Allenatore: Tudisco 6.

Marcatori: 17' e 28' Vuletich.