Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Angelo Gregucci ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Foggia e Salernitana. Prima in assoluto per Emilio Volpicelli (nella foto), suo malgrado protagonista di una annata sfortunata. Rientrano Migliorini e Mantovani che potrebbero giocare dal primo minuto, out Perticone e Bernardini oltre agli squalificati Lopez e Djuric e il fuori rosa Di Gennaro.

PORTIERI: Lazzari, Micai, Vannucchi;

DIFENSORI: Casasola, Gigliotti, Mantovani, Migliorini, Pucino, Schiavi;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, D. Anderson, Di Tacchio, Mazzarani, Memolla, Minala, Odjer;

ATTACCANTI: A. Anderson, Calaiò, Jallow, Orlando, Rosina, Volpicelli, Vuletich.