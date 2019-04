Salernitana, Calaiò: "C'è rammarico, avevamo altri obiettivi"

Fonte: tuttosalernitana.com

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Intervistato da Liratv, l'attaccante della Salernitana Emanuele Calaiò parla di presente e di futuro: "Siamo sicuramente dispiaciuti perché gli obiettivi erano altri e non dobbiamo nasconderci e negare la realtà. Tutti si aspettavano i playoff, anche perché credo che abbiamo un organico che non ha nulla da invidiare a nessuno. La società ha fatto investimenti importanti e siamo tutti convinti che ce ne saranno ancora per il futuro, per il momento cerchiamo di conquistare quei 3-4 punti necessari per il mantenimento della categoria. Lo ripeto, non era il nostro obiettivo e ci tengo a chiedere scusa alla nostra tifoseria che giustamente è delusa e sognava un finale diverso. Il futuro, però, potrebbe regalarci delle grosse soddisfazioni. Brescia? Campo difficile e trasferta ostica, giocheremo con la mente più serena e con la consapevolezza che possiamo mettere in difficoltà chiunque. Guardando la classifica un po' di rammarico c'è, credo che abbiamo pagato a caro prezzo quella brutta sconfitta di Perugia dopo la quale abbiamo subito un contraccolpo psicologico".