L'attaccante si presenta: "Entusiasmo di un ragazzino"

Presso la nuova sala stampa del centro sportivo Mary Rosy è stato presentato oggi pomeriggio Emanuele Calaiò: "Da tanto tempo dicono che sono vecchio, eppure mi sembra che ho segnato sempre tanti gol negli ultimi anni. Non so perche' Ceravolo e Dezi abbiano deciso di non accettare la proposta, ma personalmente non riesco a stare laddove trovo poco spazio ed ho accettato la proposta della Salernitana consapevole che fosse una sfida affascinante da vincere a tutti i costi. Non mi va di promettere quanti gol segnerò, non mi sono mai sbilanciato in questo senso: conta di più onorare la maglia, sudare la casacca e mettersi a disposizione dei compagni. La rosa mi sembra competitiva, la serie B è di un livello tecnico meno alto rispetto al passato e i play off sono un terno al lotto. Tutto può accadere, sono lontani i tempi in cui c'era l'ammazza-campionato: quando giocavo a Napoli la concorrenza si chiamava Bologna, Genoa e Juventus. Con la spinta dei tifosi nessun traguardo è precluso".

Calaiò puntualizza un paio di cose: "La lettera era scritta con l'intento di salutare una piazza (Parma ndr) nella quale ho vinto e segnato 40 gol. Stop. Era un abbraccio collettivo perchè hanno fatto star bene anche la mia famiglia. Ho scelto la Salernitana senza problemi, devo ripagare la fiducia della piazza sapendo anche che si va incontro ad un evento importante come il centenario. A Padova non sono stato convocato perchè la squadra è partita per il Veneto praticamente mentre firmavo il contratto, decideremo insieme se ci sarò almeno in panchina venerdì sera. Sto bene, logicamente mi manca il ritmo partita e in poche settimane sarò pronto per dare il mio contributo per il bene della Salernitana".