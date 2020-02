vedi letture

Salernitana, Capezzi: "Tre punti per rimanere in scia del gruppo di testa"

Esordio con la maglia della Salernitana e ritorno a calcare i campi della B, a distanza di quattro stagioni, per Leonardo Capezzi, nella vittoria 1-0 sul Livorno. Come riporta salernitananews.it, queste sono le parole del centrocampista classe '95 al termine della gara: "Ho sensazioni positive, abbiamo fatto una buona partita, non era semplice. L’abbiamo sbloccata subito e ci siamo presi tre punti per rimanere attaccati al gruppo di testa. La strada è lunga, manca tanto, restiamo con i piedi per terra e lavoriamo. Tireremo le somme alla fine”

Un commento sul tuo ritorno in Italia dopo la parentesi spagnola all'Albacete?

"Vengo da un’esperienza poco positiva, mancavo da tanto in B. È il solito campionato intenso, con partite difficili, puoi perdere punti contro chiunque. A Salerno ho trovato un grande staff e i compagni mi hanno accolto al meglio".