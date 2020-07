Salernitana, carica Ventura: "Dipende solo da noi. Arbitri, occorre il VAR"

Queste le parole del tecnico dei granata Gian Piero Ventura al termine della gara di stasera col Pordenone: "Siamo venuti qui per fare risultato. Però qualcosa ci ha fermato, a parte l'arbitro. L'anno prossimo l'introduzione del VAR risolverà diversi problemi. Comunque abbiamo concesso un rigore evitabilissimo, ma allo stesso tempo siamo stati bravi a reagire, a recuperare e a dominare per sessanta/settanta minuti, sul campo della quarta in classifica. Abbiamo portato a casa un punto importante. Akpa non ha giocato perché doveva recuperare, ma sarà in campo venerdì. Lo stesso discorso vale per Djuric e per gli altri ragazzi. In questo particolare momento della stagione abbiamo dovuto gestire le forze. Lo fanno tutte le società, ma soltanto da noi è un problema. Micai non è sceso in campo perché doveva ritrovare la serenità giusta, dopo la serataccia con l'Empoli. Vannucchi? Abbiamo fiducia in lui. Questo gruppo ha avuto una crescita esponenziale, ma anche delle cadute clamorose che ci hanno limitato. Stiamo ritrovando la continuità che ci serviva. La Salernitana vista oggi e con l'Empoli può giocarsi assolutamente i play-off. Quella scesa in campo ad Ascoli no. Venerdì ci basterà una vittoria per centrare l'obiettivo. Le chiacchiere stanno a zero. Ora bisogna concentrarsi sullo Spezia e preparare l'ultimo match dell'anno con serenità, il giusto spirito e con la consapevolezza di poter fare bene. Ripeto: stasera ci abbiamo provato, volevamo vincere. Il destino è nelle nostre mani e questa è una cosa molto importante. Non siamo venuti qui per pareggiare ma per mettere da parte le scorie del ko di venerdì maturato per cause decisamente bizzarre. A mio avviso meritiamo di qualificarci ai playoff, in quel caso ci sono tutte le componenti per essere protagonisti. E oggi mancavano Lombardi, Djuric, Akpa, Kiyine e tanti altri".