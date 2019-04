Salernitana-Carpi, i convocati di Gregucci. Out Mantovani e Perticone

Angelo Gregucci

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine della seduta di rifinitura di quest'oggi, il tecnico della Salernitana Angelo Gregucci ha diramato l'elenco dei convocati per la delicata gara di domani col Carpi. Ventitré in totale i giocatori arruolati per la gara contro gli emiliani, per la quale non saranno disponibili Mantovani e Perticone, oltre ai lungodegenti Bernardini e Di Gennaro. Rientra dalla squalifica, invece, Joseph Minala. Di seguito l'elenco completo:

PORTIERI: Micai, Vannucchi;

DIFENSORI: Casasola, Gigliotti, Lopez, Migliorini, Pucino, Schiavi;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, D. Anderson, Di Tacchio, Marino, Mazzarani, Memolla, Minala, Odjer;

ATTACCANTI: A. Anderson, Calaiò, Djuric, Jallow, Orlando, Rosina, Vuletich.