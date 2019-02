Salernitana, Casasola al 90': "Vittoria meritata, ma il campionato è lungo"

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Tiago Casasola, esterno della Salernitana, è intervenuto al termine del match tra Ascoli e Salernitana (2-4 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN: "Abbiamo sofferto un po', loro sono una buona squadra. Abbiamo fatto una grandissima partita, penso che sia una vittoria meritata. Ma il campionato è lungo e manca ancora tanto".

Avete vinto tutte le seconde palle. "Sì è il fattore più importante. Al di là del gioco è un campionato da giocare con il cuore. Siamo contenti, ma dobbiamo ancora lavorare".

Jallow e Calaiò? "Sono importanti come lo sono tutti i compagni. Non interessa chi fa gol ma quanti gol si fanno".

Come stai? Hai segnato un altro gol. "Per fortuna sto riuscendo a fare gol, ma è il lavoro di tutta la squadra. A livello fisico ho preso una botta in settimana, sentivo i crampi quando spingevo e sono uscito".

Che partita sarà a Verona? "La partita di venerdì sarà dura ma dobbiamo confermare quello che abbiamo fatto oggi".