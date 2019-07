Salernitana, Casasola ha lasciato il ritiro di San Gregorio Magno

Fulmine a ciel sereno ieri nel ritiro di San Gregorio Magno. La Salernitana ha comunicato che Tiago Casasola "a seguito di un colloquio con la società" ha lasciato la sede del romitaggio estivo. Insieme al calciatore ha salutato i compagni anche Gioacchino Galeotafiore, difensore della Primavera che, con ogni probabilità si accaserà altrove. Stessa sorte, considerato l'elevato numero di calciatori presenti in gruppo, potrebbe toccare anche ad altri giovani. Ma a far discutere è l'addio di Casasola che, come specificato dal club, rientrerà alla sede di appartenenza, quindi alla Lazio. Ma cosa è successo con l'argentino? Il fatto che contemporaneamente sia stato allontanato anche Galeotafiore lasciava pensare ad un litigio (resta da capire in quale "sede" tornerà il ragazzo, dal momento che è della Salernitana), ma la società ha escluso categoricamente questa ipotesi. Sembra, invece, che sia stato lo stesso Casasola a mostrare perplessità su questo suo ritorno a Salerno. La dirigenza e lo staff tecnico lo hanno visto deconcentrato, forse ancora condizionato dal lutto che lo ha colpito un mese e mezzo fa. E così, a pranzo, hanno preso atto di un calo di motivazioni lasciandolo libero di scegliere.