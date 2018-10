Salernitana, Casasola: "Puntiamo in alto. La Nazionale? Ci penso"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Intervista a Il Mattino per Thiago Casasola, difensore argentino della Salernitana. "Possiamo fare tanto - afferma il calciatore in relazione alle ambizioni del club granata -: dove arriveremo non lo so. Almeno ai playoff, comunque, Ma per le qualità che ha la Salernitana credo che possiamo fare cose molto importanti, sebbene il campionato sia sempre imprevedibile. La Nazionale argentina? Ci penso. Sarebbe veramente una bellissima soddisfazione. Ma prima ci sono altre cose importanti. La Nazionale adesso può aspettare. La prima cosa è fare bene con la Salernitana"