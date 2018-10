Salernitana, Casasola: "Questa Salernitana non muore mai"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Al termine della gara tra Salernitana e Perugia è intervenuto ai microfoni di Dazn il terzino granata Tiago Casasola, autore del gol vittoria: "Siamo molto contenti, non era una partita facile. Volevamo vincere e dare un segnale al campionato davanti alla nostra gente. Siamo contenti per la prestazione, questo gruppo sta lavorando tanto e se lo merita. Per noi vincere in casa è una grandissima soddisfazione. La Salernitana non muore mai, soprattutto davanti alla sua gente. Mi piace spingere e farlo fino alla fine ".