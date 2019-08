Salernitana, Castiglia ai margini: Padova o Alessandria nel futuro

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Secondo quanto raccolto da Tuttosalernitana.com il centrocampista Luca Castiglia non rientrerebbe nei piani del tecnico Ventura e andrà a far compagnia ai vari Signorelli, Altobelli, Perticone e Rosina fra i fuori rosa in cerca di una sistemazione. Per il giocatore il futuro sembra essere in Serie C nonostante sia al momento saltata la trattativa con il Padova. Il giocatore però piace molto all’Alessandria che potrebbe tentare di chiudere l’affare già in questa settimana.