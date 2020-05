Salernitana, Castiglia non tornerà in Campania. Probabile una sua cessione definitiva al Padova

vedi letture

Il futuro di Luca Castiglia non sarà con la maglia della Salernitana nonostante un contratto in scadenza nel 2021. Il centrocampista classe '89, attualmente in prestito al Padova, non rientra nei piani della dirigenza campana anche per via di alcune dichiarazioni che hanno incrinato il rapporto fra le parti. Lo riporta Tuttosalernitana.com spiegando che per Castiglia si prospetta una permanenza al Padova che potrebbe acquistare il suo cartellino.