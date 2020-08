Salernitana, casting per la retroguardia. Cinque nomi per la nuova difesa di Castori

Casting per la difesa in casa della Salernitana in vista della prossima stagione con Fabrizio Castori in panchina. Sul taccuino del club campano, secondo quanto riportato da Il Mattino ci sono calciatori come Luca Pagliarulo in scadenza col Trapani e alle dipendenze del neo tecnico granata fino a pochi giorni fa, Marcus Curado del Genoa, Norbert Gyomber del Perugia, Luca Ranieri della Fiorentina e Alessandro Buongiorno del Torino.