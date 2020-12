Salernitana, Castori: "Ciclo di fuoco, Brescia fortissimo". Out 5 giocatori dai convocati

"E' la seconda volta che giochiamo tre partite in otto giorni, anche se inizia un ciclo di ferro perchè ci sarà una quarta partita il martedì successivo all'anticipo col Frosinone. Fino al 3 gennaio non ci fermeremo un attimo, è la fase cruciale del campionato e saranno necessari sforzi ed energie psicofisiche non indifferenti. Abbiamo recuperato Lopez per questa partita, martedì prossimo contiamo di avere a disposizione anche Veseli e Schiavone, mentre per Karo è ancora presto. La nostra condizione è complessivamente buona, il morale è alto e affrontiamo il Brescia che è tra le più forti della categoria. Match difficilissimo, ma siamo pronti per affrontare quest'esame". Così il tecnico Fabrizio Castori in conferenza stampa questo pomeriggio. Il mister prosegue: "In questa settimana abbiamo caricato molto sfruttando al massimo l'ultimo periodo in cui si poteva lavorare sul piano atletico. Poi sarà sempre partita e rifinitura, con tutte le risorse a disposizione che dovranno dare un contributo. Il rientro di Lopez ci darà delle soluzioni in più, non ha i 90 minuti ma sicuramente siamo contenti di averlo recuperato. Più giocatori avremo meglio è, nel caso specifico non mi va di correre rischi perchè ha lavorato poco con la squadra".

Si chiede a Castori quanto potrà incidere la differenza di stato d'animo tra le due squadre, tra l'altro con un Brescia impegnato nel turno di recupero con la Cremonese che ha tolto energie: "E' un'arma a doppio taglio, hanno anche un nuovo allenatore che potrà portare un rinnovamento sul piano mentale. Il ribaltone tecnico dà sempre una marcia in più. Il Brescia l'anno scorso era in serie A, ha tanta qualità ed è tra le più forti. Onestamente perdono tanto con l'assenza di Donnarumma e Bisoli, ma la loro competitività non è assolutamente in discussione. Io guardo in casa mia e so che abbiamo lavorato molto bene, al netto delle difficoltà dettate dall'emergenza meteo. Come ho detto prima, abbiamo sfruttato l'ultima settimana lunga per caricare sul piano atletico. Mi interessa vedere una squadra brillante e che corra fino alla fine, non che dia il massimo domani e abbia difficoltà nel futuro. La rosa lunga farà la differenza". Calendario di fuoco, ora la Salernitana potrà dimostrare il suo vero valore e capire se è pronta per lottare per la A: "Ciclo importantissimo, non ci sono dubbi. Si gioca sempre e le risorse umane, abbinate alla condizione, fanno la differenza. Sarà un periodo molto impegnativo, c'è sempre la variabile del Covid che va tenuta in considerazione: al momento siamo stati attenti e non ci sono stati problemi, ma chiunque si imbattesse in questo problema con una gara ogni tre giorni andrebbe incontro a un dramma sportivo. Da qui al 3 gennaio il campionato può svoltare, esprimendo un assestamento in classifica. Chi esce bene da questo ciclo può fare delle considerazioni".

Ma in cosa può migliorare ancora la Salernitana? "In tante cose. Non pensiate che il primo posto ci abbia fatto montare la testa. Abbiamo grandissimo rispetto per il Brescia che, al netto dell'assenza di Donnarumma e Bisoli che sono insostituibili, è una squadra fortissima che ha appena cambiato allenatore. Per noi è importante sempre migliorare, giocando affiniamo gli automatismi e metabolizziamo il lavoro della settimana, Quanto abbiamo fatto fino a questo momento non basta, ora dobbiamo andare oltre". Inevitabilmente si parla di mercato e di Keita: "Non l'ho ancora visto, non so nemmeno come è fatto. So che verrà in prova e che toccherà a noi valutarlo, ad ora non posso esprimere un giudizio. E' importante essere chiaro, sottolineo che non si è ancora allenato con la squadra contrariamente a quanto si è scritto da qualche parte. Ho parlato con il direttore sportivo, ma non c'è stato altro. Non posso parlare di un atleta che non conosco. Se è bravo ben venga. A gennaio capiremo se e dove servirà qualcosa".

Sull'emergenza a centrocampo: "Iannoni è pronto a dare una mano. Sta con noi dal 20 agosto, cresce allenamento dopo allenamento e sta aspettando il suo momento per potersi esprimere. Di sicuro non va trascurato, prima o poi questi giovani vanno gettati nella mischia e scopriremo il reale valore". Su Mantovani e Dziczek: "Aver recuperato Valerio dopo un periodo brutto e abbastanza lungo ci permette di utilizzare una pedina in più, è un ragazzo che si impegna tantissimo, ha valori ed entusiasmo. Patrick è giovane, di prospettiva, sarà utile alla causa come tutti gli altri. Stanno dimostrando di essere pronti per la Salernitana, c'è bisogno di sfruttare al massimo ogni risorsa. Piano piano, in questo ciclo di partite, ci sarà bisogno di ogni atleta in organico". C'è chi gli fa notare che la squadra ha un possesso palla inferiore agli avversari: "Noi dobbiamo migliorare rispetto alle nostre caratteristiche, non su altre situazioni che non appartengono al nostro calcio. Ci sono cose in cui io credo e che porto avanti, non è il possesso palla che ti fa vincere la partita, ma la concretezza. Non è una statistica che prendo in considerazione".

Un ricordo di Paolo Rossi: "Una squadra che ci ha fatto sognare, che incarnava valori eccezionali. Argentina e Brasile erano più forti, ma le qualità umane sanno superare quelle tecniche. Ho visto alcuni servizi televisivi e si notava l'armonia di quel gruppo, si notava fosse un ragazzo perbene e intelligente che ci ha lasciato troppo presto. Tra l'altro l'11 luglio, quando abbiamo vinto i mondiali anche grazie a lui, festeggiavo il mio compleanno. Mi viene da piangere, sono sincero: è stata una notizia veramente brutta".

Castori conclude così: "Stiamo facendo un campionato eccellente, vogliamo proseguire così. Non ci sono staffette prestabilite, vedremo dopo i 90 minuti quanto dispendio d'energie c'è stato per ogni singolo calciatore. La gara di Brescia? Ricordo un 3-3 col Carpi, quando in 9 e con tre rigori contro riuscimmo a pareggiare. Non ho ricordi negativi. Quanto alla Salernitana, il bilancio si fa alla fine ed ora è tutto prematuro. La squadra sta crescendo e sta facendo bene, ma non mi va di fare alcuna considerazione perchè basta una domenica storta per vanificare quanto si è fatto. Vogliamo il massimo, non c'è dubbio, ma sono passate appena 10 gare e si rischia di non essere sufficientemente precisi. Sono concentrato sul mio lavoro, su quello che devo fare, vivo alla giornata consapevole dell'impegno e dell'applicazione che ci mettono tutti i ragazzi. Alla fine del girone d'andata potrò dire qualcosa in più".

Al termine della seduta di rifinitura di questo pomeriggio il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati( per la gara in programma domani tra Brescia e Salernitana. Restano a casa gli infortunati Lombardi (appuntamento rimandato al 2021, ma c'è una certa preoccupazione da parte della dirigenza), Veseli (in odore di cessione) e Schiavone, elemento che Castori sperava di recuperare e che alimenta l'emergenza nel reparto di centrocampo numericamente falcidiato. Out anche Karo e il quarto portiere Alessandro Micai per un problema al polso, ma comunque non sarebbe stato convocato per scelta tecnica come ormai accade dalla prima giornata di campionato. Occhio alle diffide: un giallo non consentirebbe a Di Tacchio di giocare martedì prossimo il big match col Lecce e sarebbe emergenza totale. Recupera l'esperto difensore Lopez, tuttavia destinato alla panchina. Sta bene anche Andrè Anderson, vittima di crampi sabato scorso. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Adamonis, Belec, Guerrieri;

DIFENSORI: Aya, Baraye, Bogdan, Casasola, Gyomber, Lopez, Mantovani;

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Iannoni, Kupisz;

ATTACCANTI: Anderson, Antonucci, Barone, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Tutino.