Salernitana, Castori: "Guai a sottovalutare l'Entella". Djuric resta in dubbio

La partita di domani sarà molto più difficile di quanto si possa pensare, contro una squadra che ha una situazione di classifica che non rispecchia il suo valore. Dovremo avere il massimo rispetto per il nostro avversario e giocare con la massima attenzione. Sono sicuro che non commetteremo l’errore di sottovalutare una partita molto pericolosa come quella che ci attende”. Queste le parole del tecnico granata Fabrizio Castori alla vigilia di Salernitana – Virtus Entella.Il mister ha quindi concluso: “Dobbiamo fare una grande prestazione per ottenere una vittoria che sarebbe molto importante. Le tante partite ravvicinate ci permettono di sfruttare tutta la rosa e chiunque sia stato chiamato in causa sta dando il suo apporto”.

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Virtus Entella. Tutti a disposizione per il tecnico granata che, ancora una volta, lascia a casa Baraye e Micai insieme a Cristiano Lombardi che, si spera, sarà a disposizione per metà gennaio dopo aver svolto un percorso di lavoro personalizzato al fine di mettere definitivamente alle spalle tutti gli infortuni muscolari che hanno contraddistinto un 2020 da dimenticare per l'esterno potenzialmente più forte della categoria. Stringe i denti Djuric che, tuttavia, potrebbe svolgere un provino domani prima della partita per capire se abbia recuperato del tutto dalla botta rimediata a Frosinone: in ogni caso, a scopo precauzionale, partirà dalla panchina a favore del tandem Tutino-Giannetti. Out anche Antonucci, destinato a tornare alla Roma a gennaio. In mediana e in difesa c'è ampia scelta, facile prevedere un turno di riposo per i vari Casasola, Lopez e Aya che stanno tirando la carretta da tanto tempo. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Adamonis, Belec, Guerrieri;

DIFENSORI: Aya, Bogdan, Casasola, Gyomber, Karo, Lopez, Mantovani, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Iannoni, Kupisz, Schiavone;

ATTACCANTI: Anderson, Barone, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Tutino.