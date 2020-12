Salernitana, Castori: "Ko di Brescia sia da lezione". I convocati per la gara col Lecce

Domani ci aspetta un gara impegnativa contro una delle grandi di questo campionato. Siamo consapevoli di non aver affrontato la gara di sabato come nelle nostre possibilità, dobbiamo fare tesoro di questa brutta prestazione e restare concentrati pensando esclusivamente alla gara di domani”. Queste le parole del tecnico Fabrizio Castori alla vigilia di Salernitana – Lecce. “Abbiamo analizzato a fondo la partita di sabato ma ora è tempo di pensare alla gara di domani. Il Lecce è una squadra molto forte in tutti i reparti, con grandi qualità ed esperienza. Dal canto nostro abbiamo la voglia di tornare a proporre il nostro gioco come abbiamo fatto fin qui, giocando da squadra con determinazione e lucidità”.

Al termine della seduta di rifinitura di questo pomeriggio il mister Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Lecce. Buone notizie dall'infermeria, come auspicato dal trainer granata. Il tecnico, infatti, avrà a disposizione i difensori Karo e Veseli, ma soprattutto il centrocampista Schiavone che potrà sopperire, almeno per un'ora, alla pesantissima assenza del capitano Francesco Di Tacchio. Regolarmente in lista anche Milan Djuric, ma la sua presenza non è mai stata a rischio al netto di una piccola botta alla mano presa a Brescia sabato scorso. Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Adamonis, Belec, Guerrieri;

DIFENSORI: Aya, Baraye, Bogdan, Casasola, Gyomber, Karo, Lopez, Mantovani, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Capezzi, Dziczek, Iannoni, Kupisz, Schiavone;

ATTACCANTI: Anderson, Antonucci, Barone, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Tutino.