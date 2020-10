Salernitana, Castori: "Molto soddisfatto dal mercato. Obiettivi? Diventare squadra velocemente"

vedi letture

Intervista alle colonne del Corriere dello Sport per Fabrizio Castori, tecnico alla sua seconda avventura in carriera alla Salernitana. L'ex Trapani ha commentato il mercato portato a termine dalla società di Claudio Lotito: "Sono molto soddisfatto, perché la società ha preso calciatori con le caratteristiche giuste per sviluppare il mio gioco. Ha seguito le mie indicazioni e dunque è stato un mercato in perfetta sinergia".

Castori, poi, ha parlato anche degli obiettivi stagionali dei granata: "Dobbiamo innanzi tutto diventare una squadra, affiatarci e creare una mentalità. Questo sarà un campionato strano ed equilibrato, con tante squadre forti. Monza, Reggina e Vicenza sono tre club importanti, hanno alzato il livello. Poi ci sono le retrocesse. Inoltre, il campionato durerà due mesi in meno, quindi sarà più duro perché gli impegni saranno compressi. Conteranno la rosa e il grado di condizione che ogni compagine riuscirà a mantenere".