Salernitana, Castori torna sulla sfida al Cosenza: "Giocano in 12 e fanno pure ricorso?"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa che anticipa la gara contro il Cittadella, il tecnico della Salernitana Fabrizio Castori ha parlato anche della situazione dello scorso weekend: il Cosenza, per alcuni minuti, è stato in campo con 12 uomini (fraintendimento, al momento della sostituzione, tra Mirko Bruccini e Abou Ba), e il risultato del match è al momento sub iudice.

Questo il commento de mister: "Il ricorso del Cosenza non ci fa né caldo né freddo. Giocano in 12 e fanno pure ricorso? Non ne abbiamo nemmeno parlato, non ne voglio parlare neanche adesso. La Salernitana ha vinto con merito, non c'è altro da aggiungere. Ci scivola tutto addosso, abbiamo pensato esclusivamente alla partita di domani. Giocano in 12 e si arrabbiano anche? Battute a parte, dico che mi limito a pensare a me stesso e alla mia squadra. Non voglio emettere giudizi, vorrei solo capire anche io se il mondo stia andando alla rovescia. In quel caso ci adegueremo anche noi".